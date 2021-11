Ujawniono szczegóły przestępstw Attili Hildmanna, niemieckiego lidera antyszczepionkowców. "Nigdy nie było podobnej sprawy"

Toczy się sprawa przeciw 32-letniej kobiecie Efstathi M., administratorce IT w berlińskiej prokuraturze, sprzyjającej ruchowi antyszczepionkowców, która przekazywała informacje Hildmannowi. Postawiono jej zarzuty ujawnienia tajemnic służbowych i utrudniania pracy organom ścigania.

Kobieta przekazała mu m.in. informację o wydaniu nakazu jego aresztowania, co pozwoliło mu uciec do Turcji, gdzie przebywa do dziś.