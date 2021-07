UE wstrzymuje pieniądze z Funduszu Odbudowy dla Węgier. Viktor Orban pójdzie na kompromis?

Termin zatwierdzenia przez Komisję Europejską planu węgierskiego rządu, co do wykorzystania unijnych środków z Funduszu Odbudowy, mija w poniedziałek. Wiele wskazuje na to, że Bruksela nie wyda zgody na przekazanie środków Węgrom, jeśli do planu nie zostaną wprowadzone poprawki.

Unia Europejska ma poważne wątpliwości co do gwarancji ochrony przed korupcją, jakie są zawarte w planie Viktora Orbana. Jak donosi POLITICO, bez wzmocnienia mechanizmów antykorupcyjnych, Węgry nie mają co liczyć na gigantyczne pieniądze z popandemicznego Funduszu Odbudowy, który ma być motorem napędowym dla europejskich gospdarek.

Co istotne, poniedziałkowy termin nie jest ostateczny, ale z każdym dniem i tygodniem negocjacje będą coraz trudniejsze.

Antykorupcyjne zabezpieczenia to oficjalny powód braku zgody na zatwierdzenie Funduszu Odbudowy dla Węgier. Nieoficjalnym, choć nieukrywanym przez większość eurodeputowanych, są ostatnie działania węgierskiego rządu, które spotkały się z bardzo mocną krytyką ze strony Brukseli.