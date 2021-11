"UE ma nadzieję, że Polska sama to załatwi". Niemiecki dziennik o hipokryzji Unii Europejskiej

"Wszystkie te działania dowodzą, że UE, balansując na granicy legalności, przygotowuje się do odstraszania uchodźców. Nie jest to ładne, ale prawdopodobnie konieczne, bo zgadza się oklepane hasło: Europa nie może stać się miejscem schronienia dla wszystkich uciśnionych, obciążonych, prześladowanych i biednych tego świata" – czytamy na łamach niemieckiego dziennika.

Hipokryzja UE

"Poprzez tanią retorykę przeciwko murom (granicznym) zachodnia UE traci szansę powrotu do kontaktów z trudnym partnerem, jakim jest Polska. Ponieważ chce prezentować się jako otwarta na świat, UE waha się brać udział w »brudnym dealu« budowy ogrodzenia albo muru. Ma jednak nadzieję, że Polska sama to załatwi" – stwierdził publicysta.

Według komentatora niemieckiej gazety, czołowi politycy Unii Europejskiej wykazują się hipokryzją i brakiem odwagi, żeby głośno przyznać, że budowa muru na wschodniej granicy to konieczność. Zarzut ten kieruje głównie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

"Problem migracji przerasta nasze polityczne możliwości"

Thomas Schmid podkreśla w "Die Welt", że Unia Europejska nie powinna dopuścić do sytuacji, w której Polska będzie mogła sobie samej przypisać zasługi za "uratowanie" wschodnich granic Unii. W jego ocenie, Bruksela powinna przyłączyć się do zabezpieczenia granicy i naciskać na dopuszczenie do niej dziennikarzy i obserwatorów.