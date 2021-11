Uderzenie w plan Łukaszenki. Morawiecki dostał jasną deklarację Iraku i Kurdystanu

Przełomowe deklaracje

Według ustaleń portalu, obaj bliskowschodni przywódcy zadeklarowali pomoc zażegnaniu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Większość migrantów, których białoruski reżim wykorzystuje do forsowania polskiej granicy pochodzi właśnie z Iraku. Premier tego kraju zobowiązał się w rozmowie z premierem Morawieckim do wstrzymania lotów na Białoruś z Iraku, a także podjęcia działań zmierzające do sprowadzania obywateli Iraku z powrotem do kraju.

Z kolei premier Kurdystanu stwierdził, że osoby na granicy są często ofiarami zorganizowanych grup przemytników.

Rozmówcy 300polityki mówią o przełomie i sukcesie dyplomatycznym polskiego rządu.