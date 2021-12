Uderzenie w grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Kolejne osoby w rękach CBA

Czyny zarzucane podejrzanym jako przestępstwa karnoskarbowe zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Dokumenty dotyczyły prac i usług, które nie były wykonane. Następnie tzw. faktury kosztowe służyły do obniżenia należności z tytułu VAT. Zarzuty obejmują łącznie 30 faktur na kwotę ponad 300 tysięcy złotych.

Zarzuty usłyszało już 48 osób

Postępowanie nadzorowane jest przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem i wprowadzeniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zajmowała się również transferami środków pieniężnych przy użyciu podmiotów polskich i zagranicznych, w celu ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków. Grupa działała od 2010 r. do stycznia 2017 r. głównie na terenie Warszawy.