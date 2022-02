Uderzenie Podkarpackiego pionu PZ PK w zorganizowaną grupę przestępczą prowadzącą nielegalną fabrykę tytoniu redakcja

Wojciech Wojtkielewicz

Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób, w tym 2 mieszkańców województw śląskiego i 2 mieszkańców województwa małopolskiego oraz 3 obywateli Ukrainy. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, oszustw podatkowych, w celu wprowadzenia do obrotu wytwarzanych nielegalnie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy.