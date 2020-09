Uczniowie z Sosnówki nie będą przeniesieni. Koniec strajku

Od poniedziałku dzieci z Sosnówki w województwie dolnośląskim poszły do swojej szkoły. To efekt strajku rodziców, którzy domagali się od wojta Podgórzyna wycofania się z rozporządzenia o przeniesieniu uczniów do innej plaćowki - informuje Onet.pl

– Zatwierdziliśmy arkusz organizacyjny dla szkoły podstawowej w Sosnówce. Placówka w Sosnówce będzie funkcjonowała normalnie – jak relacjonuje Onet.pl, poinformował dziś wójt Podgórzyna Mirosław Kalata, dodając jednocześnie, że uchylił swoją wcześniejszą decyzję o przeniesieniu zajęć z Sosnówki do Podgórzyna. Rodzicę strajk rozpoczęli we wtorek. Wójt zarządził przenisienie uczniów, powołując sie na ekspertyzy straży pożarnej dotyczące budynku. Rodzice nie chcieli się jednak zgodzić na przeniesienie dzieci do innej placówki. Podejrzewają, że to kolejna próba zlikwidowania małej szkoły. W końcu wójt ogłosił swoją decyzję o pozostawieniu dzieci w Sosnówce po spotkaniu z dolnośląskim kuratorem oświaty. – Cieszymy się i świętujemy. Warto było protestować i walczyć o szkołę. Przed dyrekcją teraz dużo pracy, bo do jutra muszą przygotować plan zajęć, żeby od poniedziałku dzieci rozpoczęły normalnie lekcje – mówi Onetowi Robert Plewa, przewodniczący rady rodziców szkoły podstawowej w Sosnówce. Źródło: Onet.pl