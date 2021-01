Uczniowie wracają do szkół. Obowiązuje ich reżim sanitarny

Najmłodsi uczniowie wracają dziś do szkół po przerwie zimowej. Z kolei starsi uczniowie będą nadal uczyć się zdalnie. Nauka stacjonarna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich jest zawieszona do 31 stycznia.

- Jeśli stabilizacja poziomu zachorowań będzie się utrzymywała, to będzie również szansa na to, żeby rozmawiać o powrocie do szkół kolejnych roczników, zwłaszcza ósmoklasistów i maturzystów –mówił w poniedziałek na antenie Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Wytyczne dla szkół

Minister edukacji tłumaczył w ubiegłym tygodniu, że na szkołach spoczywa obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej dla uczniów klas III powracających do nauki stacjonarnej. - Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz maturalnych konsultacje stacjonarne w szkołach, w grupach do 5 osób – mówił Czarnek. - Możliwa będzie organizacja konkursów, olimpiad oraz turniejów, także szkolenia sportowego w szkołach oraz oddziałach sportowych, także szkołach mistrzostwa sportowego – dodał.