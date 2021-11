Uczestnik "X Factor", Thomas Wells, nie żyje. Gwiazda talent show zginął w nieszczęśliwym wypadku

Thomas Wells był jedną z największych gwiazd amerykańskiego talent show "X Factor". Dysponujący znakomitymi warunkami wokalnymi Wells zginął w tragicznym wypadku z udziałem przenośnika taśmowego w fabryce opon, w której pracował w Oklahomie. Wells miał 46 lat.

Wiadomość o jego śmierci podała jego żona, Jessica Wells, która potwierdziła, że jej mąż zmarł 13 listopada. Rannego Wellsa przewieziono do szpitala w Teksasie, gdzie zmarł.

Thomas Wells stał się sławny w USA po swoim występie w programie "X Factor" w 2011 roku. Zachwycił widzów silnym wokalem. Kilka lat później powrócił do telewizji jako uczestnik programu NBC "The Winner Is". Później pojawił się także w "America’s Got Talent" oraz w "The Voice". W mediach społecznościowych był znany i ceniony za wykonywanie coverów znanych przebojów. Jego ulubioną piosenką była "I Can Only Imagine”.