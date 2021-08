Uchodźcy na białoruskiej granicy. Dworczyk: Cyniczna i okrutna prowokacja władz białoruskich

Polskie oraz litewskie władze wskazały, że białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka wykorzystuje migrantów do wzmagania presji na Unii Europejskiej w celu wycofania nałożonych na Białoruś sankcji.

Dworczyk: Cyniczna i okrutna prowokacja

Szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził w piątek na antenie TVP1, że ze strony władz białoruskich „nie ma mowy o jakichkolwiek pozytywnych chęciach czy motywacji”. - Chodzi po prostu o stworzenie pewnego chaosu. Można powiedzieć, że są to takie działania wręcz hybrydowe, wojny hybrydowej – mówił.

Dworczyk podkreślił, że mamy tu „do czynienia z bardzo cyniczną, okrutną prowokacją zorganizowaną przez władze białoruskie, gdzie wykorzystywani są biedni ludzie chcący dotrzeć do Europy”. - Władze białoruskie umożliwiają dotarcie poprzez Mińsk do granicy wschodniej Unii, czyli właśnie do granicy polsko-białoruskiej, tym osobom i próbują te osoby wypychać z Białorusi, tak aby przekraczały granice – tłumaczył.