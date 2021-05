Ubezpieczyciele pokochali sztuczną inteligencję. Można mówić o prawdziwej rewolucji!

Jak przebiegała współpraca z Wartą? Czy wprowadzono takie same rozwiązania jak w PZU, czy może dostosowują Państwo algorytm do konkretnych wymagań?

W Tractable zdajemy sobie sprawę, że każdy ubezpieczyciel ma swój własny zestaw standardów i procedur, dlatego inwestujemy sporo czasu i wysiłku, aby już na początku współpracy skalibrować naszą technologię AI do potrzeb każdego klienta. To pozwala nam zapewnić, że działa ona na takim samym poziomie co człowiek. Współpracę z Wartą określiłbym jako doskonałą. Zespoły obu firm od początku ściśle współpracowały, aby zapewnić sukces tego projektu. Kiedy na przykład okazało się, że wymagane są dodatkowe funkcjonalności, aby móc generować pełne korzyści, oba zespoły szybko zdefiniowały problem, zaproponowały rozwiązanie i wdrożyły je w ciągu miesiąca, znacznie poprawiając wyniki.

Sztuczna inteligencja Tractable przyspieszyła proces rozpatrywania roszczeń. A co z rezultatami? Czy jeżeli chodzi o statystyki, można mówić o jakiejś zmianie?

Nasza technologia skraca czas przeglądu o około 75 proc. To znaczący postęp. Ponadto, umożliwia ubezpieczycielowi pełny nadzór nad siecią warsztatów, dzięki czemu może on kontrolować każdą szkodę.