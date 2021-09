Tymczasowe aresztowanie nagminne nadużywane w naszym kraju [Raport]

Autorzy raportu „Proponujemy szereg działań, który ukróci nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce” wskazują, że nadużywanie tymczasowego aresztowania jest poważnym problemem w wielu krajach. Na całym świecie w aresztach tymczasowych przebywa ponad 3 miliony osób w każdym momencie, a łączna liczba osób poddanych tymczasowemu aresztowaniu w skali roku to ponad 15 milionów osób.

Tymczasowe aresztowanie w Polsce

Problem narasta również w naszym kraju. Z raportu ZPP wynika, że do 2015 r. roku liczba osób osadzonych w aresztach śledczych malała. Jednak porównując lipiec 2015 z lipcem 2021 liczba zatrzymanych w polskich aresztach śledczych wzrosła o 3895. Oznacza to, że w 2021 roku liczba osób aresztowanych tymczasowo jest wyższa o 83,4 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Jednocześnie liczba osób skazanych na karę pozbawienia wolności co roku systematycznie spada. Co za tym idzie, wzrasta liczba osób bezpodstawnie pozbawionych wolności.