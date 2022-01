Tym żyje Poznań: 6.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Najnowsze informacje z poznańskiego urzędu

OK Poznań - Osobista Karta Poznańska, czyli system zniżek i voucherów dla mieszkańców rozliczających podatki w stolicy Wielkopolski ruszy wiosną tego roku. Ale lokalne firmy i przedsiębiorcy już dziś mogą zgłaszać się do udziału w programie w charakterze partnerów. Zapraszamy do kontaktu, pytania dotyczące udziału w OK Poznań, a także zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy [email protected]