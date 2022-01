Tym żyje Poznań: 5.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

5.01.2022 na profilu UM Poznań na Facebooku pojawił się wpis: "OK Poznań - Osobista Karta Poznańska, czyli system zniżek i voucherów dla mieszkańców rozliczających podatki w stolicy Wielkopolski ruszy wiosną tego roku. Ale lokalne firmy i przedsiębiorcy już dziś mogą zgłaszać się do udziału w programie w charakterze partnerów. Zapraszamy do kontaktu, pytania dotyczące udziału w OK Poznań, a także zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy [email protected] ".

Zmiany w organizacji ruchu, nowe inwestycje, atrakcje, imprezy i akcje, w których warto wziąć udział. Te wszystkie informacje uciekają czasem w szumie informacyjnym, dlatego u nas znajdziesz najważniejsze posty Urzędu Miasta Poznań. Sprawdź, co ważnego dzieje się w mieście.

Najnowsze informacje z UM Poznań

OK Poznań - Osobista Karta Poznańska, czyli system zniżek i voucherów dla mieszkańców rozliczających podatki w stolicy Wielkopolski ruszy wiosną tego roku. Ale lokalne firmy i przedsiębiorcy już dziś mogą zgłaszać się do udziału w programie w charakterze partnerów. Zapraszamy do kontaktu, pytania dotyczące udziału w OK Poznań, a także zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy [email protected]

Odsłonięcie tablicy poświęconej zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19

Od rana ekipa Dzień Dobry TVN zwiedza nasze Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu!🤩 Oglądajcie koniecznie! Będzie na pewno sporo ciekawostek i też trochę o pogodzie.😉

Białe święta nam się udały!❄️ Czy doczekamy się również białych ferii w Wielkopolsce? 💙 📸 www.instagram.com/tejpoznan

Kto wpada na "Teatralkę" po zapieksy?😋

Co zrobić z choinką, kiedy straci swój blask? 🎄 Mamy dla Was zbiór prostych i ekologicznych rozwiązań! Zapraszamy do lektury: https://bit.ly/OdbiórChoinek2022

Dzisiaj przed nami kolejny deszczowy dzień.☔ 📸www.instagram.com/jestemwpodrozy

Anielskie skrzydła na Świętym Marcinie.👼 📸Mateusz Stróżyk Photography

Trochę minęło od ostatniego posta z cyklu "Projekt Łazarz", ale już wracamy do Was razem z fotografem Śnierzyński.📸 Zapraszamy do jego łazarskiego świata analogowej fotografii👇 "Łukasza spotkałem w jednej z bram, gdy kulał swoją rzeźbę, która później zapłonęła na jednej z imprez sylwestrowych. W jego Pracownia Łazarska możecie w weekendy porzeźbić sobie w drewnie oraz skorzystać z ofert koordynowanych przez Łukasza i Agnieszkę Łazarz - Otwarta Strefa Kultury oraz Inkubator Kultury - Pireus, gdzie z pewnością znajdziecie sporo ciekawych inicjatyw społecznych👌".

Jest deszczowo i słonecznie, więc musi być też tęczowo!🌈 📸https://www.instagram.com/michal_przybylakk/

ZOBACZ KONIECZNIE Najlepsze warsztaty samochodowe w Poznaniu. Zobacz ranking