Tym żyje Poznań: 28.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Kto┼Ť tu si─Ö ju┼╝ nie mo┼╝e doczeka─ç niedzieli!ÔŁĄ Golden Retriever WO┼ÜP w Poznaniu zapraszaj─ů w po┼éudnie na Plac Wolno┼Ťci oraz na Stary Rynek, gdzie o 12:00 b─Ödzie czeka┼éa na uczestnik├│w wyj─ůtkowa niespodzianka! B─Ödzie du┼╝o rado┼Ťci, miziania, drapania i, co najwa┼╝niejsze, du┼╝o goldenowych puszek do wype┼énienia.­čĺ¬ Do zgarni─Öcia wyj─ůtkowe niebieskie serduszka z tymi pociesznymi zwierzakami!­čÉÂ