Tym żyje Poznań: 16.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje? Newsroom 360

Śledzimy facebookowy profil Urzędu Miasta Poznań. Co nowego dzieje się w mieście? Oto najnowszy wpis: "Zabieramy Was dziś na wirtualną wycieczkę do świeżo wyremontowanego gmachu Biblioteka Raczyńskich. 😍 Wciąż trwają procedury odbiorcze, dlatego weszliśmy tam w drodze wyjątku, ale lada moment budynek będzie służył mieszkańcom. Podczas remontu Starego Rynku właśnie tam odbywać się będą śluby cywilne. Remont przywrócił przedwojenny blask wnętrzom gmachu.👏 Zresztą, zobaczcie sami!. ".