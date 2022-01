Tym żyje Poznań: 15.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Zmiany w organizacji ruchu, nowe inwestycje, atrakcje, imprezy i akcje, w kt├│rych warto wzi─ů─ç udzia┼é. Te wszystkie informacje uciekaj─ů czasem w szumie informacyjnym, dlatego u nas znajdziesz najwa┼╝niejsze posty Urz─Ödu Miasta Pozna┼ä. Sprawd┼║, co wa┼╝nego dzieje si─Ö w mie┼Ťcie.

Co dzieje si─Ö w Poznaniu?

Poznajecie to miejsce?­čžÉ ­čôŞtoomaxpl

Ju┼╝ po obiedzie?­čśë ­čôŞZoo Pozna┼ä Official Site

┼üukasz Ma┼ékiewicz Fotografia uwieczni┼é ostatnio Wolny Dziedziniec oraz Far─Ö Pozna┼äsk─ů i musicie przyzna─ç, ┼╝e zrobi┼é to w niesamowity spos├│b!­čśŹ

W ramach Dni Judaizmu zapraszamy na spacer Szlakiem Dziedzictwa ┼╗ydowskiego. Poprowadzi go znawca wielokulturowego dziedzictwa Poznania ÔÇô Maksym Kempi┼äski. Podczas w─Ödr├│wki przyjrzymy si─Ö trwaj─ůcemu przez stulecia wsp├│┼éistnieniu kultur: chrze┼Ťcija┼äskiej i ┼╝ydowskiej, kt├│rego brutalny kres przynios┼éa II Wojna ┼Üwiatowa. Wsp├│lnie poszukamy ┼Ťlad├│w ┼╝ydowskiej obecno┼Ťci w Poznaniu: tych zachowanych w przestrzeni miejskiej do dzi┼Ť, jak i tych cz─Ö┼Ťciowo ju┼╝ zatartych. ­čĹëStart: 15.01.2022 (sobota), godz. 12.00 ­čĹëMiejsce: r├│g ul. Szewskiej i Dominika┼äskiej Na wydarzenie zaprasza Trakt Kr├│lewsko-Cesarski w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Coexist

Du┼╝ymi krokami nadchodzi termin p┼éatno┼Ťci za odpady do Urz─Ödu Miasta Poznania.­čžÉ Je┼╝eli nie otrzyma┼ée┼Ť indywidualnego numeru rachunku bankowego, wyj─ůtkowo dokonaj p┼éatno┼Ťci na og├│lny numer rachunku podany na stronie www.poznan.pl/odpady. Pami─ÖtajÔÇ╝ W kolejnym miesi─ůcu dokonaj p┼éatno┼Ťci ju┼╝ na indywidualny numer rachunku. Termin p┼éatno┼Ťci to 15 stycznia 2022, jednak┼╝e jest to sobota, wi─Öc za ostatni moment na wp┼éat─Ö uwa┼╝a si─Ö nast─Öpny dzie┼ä po dniach wolnych od pracy, czyli 17 stycznia 2022 r.