Tym żyje Poznań: 14.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Co dzieje si臋 w Poznaniu?

Szachty polecaj膮 si臋 na weekendowe spacery 馃槏 馃摳 www.instagram.com/arek_kotecki

Stare Miasto馃ぉ 馃摳 Drone&More

Wpadli艣my dzisiaj do Palmiarnia Pozna艅ska!馃尶 Zobaczcie, jak jest tam cudownie zielono oraz ciep艂o! Co przy aktualnej pogodzie jest dosy膰 atrakcyjnym aspektem.馃槈 Wpadajcie do palmiarni w weekend i przekonajcie si臋 o tym sami.

Ruszy艂y ju偶 zapisy na 14. PKO Pozna艅 P贸艂maraton!馃挭 Tegoroczna edycja odb臋dzie si臋 3. kwietnia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 lub negatywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa. We wszystkich dotychczasowych edycjach p贸艂maratonu pobieg艂o ju偶 81 468 biegaczy z 60 pa艅stw - do艂膮cz do nich!馃憤 Wi臋cej szczeg贸艂贸w na Pozna艅 Maraton oraz na stronie: https://bit.ly/14p

Czas na podsumowanie trzeciej edycji akcji "Zgotujmy razem troch臋 dobra"馃挭. Po raz kolejny uda艂o nam si臋 podzieli膰 ogromn膮 ilo艣ci膮 dobra z osobami, kt贸rego tego potrzebowa艂y. W ramach akcji przygotowano 513 pe艂nowarto艣ciowych posi艂k贸w!馃槺 Nie by艂oby to jednak mo偶liwe, gdyby nie wszyscy, kt贸rzy zdecydowali zaanga偶owa膰 si臋 w cudown膮 akcj臋! Restauracje, kt贸re przygotowa艂y posi艂ki馃憦 Bistro Literka | Bombay Grillz | Cafe Bajka W.Mendel | Canteen Am Am | Restauracja Hotel Focus | Kuchnia Dniestrza艅ska | Lizawka | Restauracja Malta艅ska | P.H.U Barbara Bober | Mafio艂a &pizzeria&ristorante&caffe | Podyplom贸wka | Powozownia | RAUT Hotel Restauracja Catering Eventy | Whiskey in the Jar Stary Browar Pozna艅 | Whiskey in the Jar Pozna艅 Organizatorzy wydarzenia馃憤 IT.integro - sponsor wydarzenia MOPR Pozna艅 LUCKYYOU Pogotowie Spo艂eczne Poznan.travel Miasto Pozna艅

Za nami po艂owa tygodnia. P艂yniemy dalej! 馃槒 馃摳jjelinski.myportfolio.com/

鉁ㄢ湪鉁 馃摳Pozna艅ski Bronx

Byli艣cie ju偶 na lodowisku?! 鉀 Je偶eli jeszcze nie, to czas to nadrobi膰 鉃★笍 Pozna艅skie O艣rodki Sportu i Rekreacji i Lodowisko Chwia艂ka zapraszaj膮! 鉂勶笍

Studenci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z pewno艣ci膮 znaj膮 to miejsce, ale czy reszta mieszka艅c贸w wie, jaki budynek kryje tak膮 "per艂臋" wewn膮trz?馃ぉ 馃摳www.instagram.com/nattman

Tylko w grudniu wp艂yn臋艂o do Urz臋du Miasta 30 tys. deklaracji za odpady.馃彙 Systematycznie generujemy i przesy艂amy indywidualne numery kont potrzebne do op艂at. Je偶eli do 13 stycznia nie otrzymasz takiego numeru, to znale藕li艣my rozwi膮zanie! Wyj膮tkowo w styczniu mo偶na ui艣ci膰 op艂at臋 na og贸lny numer rachunku. Jak to zrobi膰? Potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.poznan.pl/odpady

