Tym żyje Poznań: 13.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Stare Miasto🤩 📸 Drone&More

Wpadliśmy dzisiaj do Palmiarnia Poznańska!🌿 Zobaczcie, jak jest tam cudownie zielono oraz ciepło! Co przy aktualnej pogodzie jest dosyć atrakcyjnym aspektem.😉 Wpadajcie do palmiarni w weekend i przekonajcie się o tym sami.

Ruszyły już zapisy na 14. PKO Poznań Półmaraton!💪 Tegoroczna edycja odbędzie się 3. kwietnia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 lub negatywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa. We wszystkich dotychczasowych edycjach półmaratonu pobiegło już 81 468 biegaczy z 60 państw - dołącz do nich!👍 Więcej szczegółów na Poznań Maraton oraz na stronie: https://bit.ly/14p

Czas na podsumowanie trzeciej edycji akcji "Zgotujmy razem trochę dobra"💪. Po raz kolejny udało nam się podzielić ogromną ilością dobra z osobami, którego tego potrzebowały. W ramach akcji przygotowano 513 pełnowartościowych posiłków!😱 Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wszyscy, którzy zdecydowali zaangażować się w cudowną akcję! Restauracje, które przygotowały posiłki👏 Bistro Literka | Bombay Grillz | Cafe Bajka W.Mendel | Canteen Am Am | Restauracja Hotel Focus | Kuchnia Dniestrzańska | Lizawka | Restauracja Maltańska | P.H.U Barbara Bober | Mafioła &pizzeria&ristorante&caffe | Podyplomówka | Powozownia | RAUT Hotel Restauracja Catering Eventy | Whiskey in the Jar Stary Browar Poznań | Whiskey in the Jar Poznań Organizatorzy wydarzenia👍 IT.integro - sponsor wydarzenia MOPR Poznań LUCKYYOU Pogotowie Społeczne Poznan.travel Miasto Poznań

Za nami połowa tygodnia. Płyniemy dalej! 😏 📸jjelinski.myportfolio.com/

✨✨✨ 📸Poznański Bronx

Byliście już na lodowisku?! ⛸ Jeżeli jeszcze nie, to czas to nadrobić ➡️ Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji i Lodowisko Chwiałka zapraszają! ❄️

Studenci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z pewnością znają to miejsce, ale czy reszta mieszkańców wie, jaki budynek kryje taką "perłę" wewnątrz?🤩 📸www.instagram.com/nattman

Tylko w grudniu wpłynęło do Urzędu Miasta 30 tys. deklaracji za odpady.🏡 Systematycznie generujemy i przesyłamy indywidualne numery kont potrzebne do opłat. Jeżeli do 13 stycznia nie otrzymasz takiego numeru, to znaleźliśmy rozwiązanie! Wyjątkowo w styczniu można uiścić opłatę na ogólny numer rachunku. Jak to zrobić? Potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.poznan.pl/odpady

Zimowe poranki❄ 📸 www.instagram.com/arek_kotecki

