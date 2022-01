Tym żyje Poznań: 12.01.2022 - najnowsze wiadomości prosto z UM. Co ważnego się dzieje?

Najnowsze informacje z UM Poznań

Tylko w grudniu wpłynęło do Urzędu Miasta 30 tys. deklaracji za odpady.🏡 Systematycznie generujemy i przesyłamy indywidualne numery kont potrzebne do opłat. Jeżeli do 13 stycznia nie otrzymasz takiego numeru, to znaleźliśmy rozwiązanie! Wyjątkowo w styczniu można uiścić opłatę na ogólny numer rachunku. Jak to zrobić? Potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.poznan.pl/odpady