Tylko u nas. Mamy dane jak nowy taryfikator mandatów działa na kierowców. Polacy w 2022 r. coraz częściej zdejmują nogę z gazu

W styczniu 2022 r. o ponad 55 proc. obniżyła się liczba przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. - wynika z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Niestety, Polacy wciąż, mimo poprawy, nie należą do przykładnych kierowców. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach w Polsce na milion mieszkańców pozostaje od lat jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Przed pandemią było to 77 osób na milion mieszkańców i dało to Polsce trzecie miejsce w Unii Europejskiej (za Rumunią i Bułgarią) - informuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W Niemczech było to tylko 37 osób na milion mieszkańców.

Przy okazji Niemiec warto wspomnieć, co zresztą wielu z nas potwierdzi, że nasi sąsiedzi przestrzegają przepisów ruchu drogowego jak mało który naród. Jeśli jest gdzieś ograniczenie do 40 km/h, to każdy kierowca, choćby siedział za kółkiem porsche czy ferrari, nie pojedzie szybciej.