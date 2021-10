Tylko co trzeci Polak bada się alkomatem nim siądzie za kółkiem. Wielu nie ma pojęcia o normach

Z policyjnych statystyk wynika, że najczęściej zatrzymywani przez policję kierowcy pod wpływem alkoholu to osoby, które były przekonane, że nie mają już promili we krwi, ponieważ rano czuły się dobrze fizycznie.

Polacy nie znają limitu pozwalającego na jazdę autem

W naszym kraju dopuszczalną normą alkoholu w wydychanym powietrzu jest 0,2 promila, czyli do 0,1 mg/l. Po spożyciu zaledwie jednego piwa stężenie alkoholu we krwi może sięgać nawet do 0,26 promila (0,13 mg/l). Co oznacza, że po wypiciu 2 półlitrowych piw można mieć już nawet 1 promil we krwi. Warto mieć to na uwadze wsiadając za kierownicę po zakrapianej imprezie.