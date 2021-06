Tyle żywności marnuje rocznie każdy Polak. Czego wyrzucamy najwięcej i jak tego uniknąć? Skala marnotrawstwa poraża

Sprawdź w galerii co zrobić, aby ograniczyć marnowanie żywności w swoim domu. To także spora oszczędność pieniędzy.

Tego wyrzucamy najwięcej

60% marnowanej żywności w Polsce przypada na gospodarstwa domowe. Czego marnujemy najwięcej i jakie są tego przyczyny?

W rozmowie z nami Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go w Polsce, wskazuje: Jak na naród całujący chleb, gdy tylko upadnie na ziemię, marnujemy go niesamowicie dużo. To właśnie pieczywo króluje wśród najczęściej wyrzucanych produktów. Na kolejnych pozycjach znajdują się: