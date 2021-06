Tych zwierząt już nie spotkasz. Gatunki, które wyginęły w ciągu twojego życia. Niektóre pożegnaliśmy przed chwilą

W ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 60 proc. dzikich zwierząt - te porażające dane przytoczył raport Living Planet, opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018 r. Liczba wymierających osobników rośnie w zastraszającym tempie, co niestety doprowadziło do unicestwienia wielu gatunków. Niektóre odeszły do nas dosłownie przed chwilą. Jakie? Zobacz w galerii.

Masowe wymieranie Od 1970 roku wyginęło 60 proc. dzikich zwierząt - te porażające dane przytoczył raport Living Planet, opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018 r. Od prawie 50 lat procent wymierających zwierząt - jeśli chodzi o liczbę osobników - rośnie w zastraszającym tempie, podobnie jak liczba gatunków zagrożonych wyginięciem. Do fatalnej sytuacji w największym stopniu przyczyniają się: zmiany klimatu

kłusownictwo

niszczenie naturalnych siedlisk

rosnący poziom zanieczyszczenia planety Niestety, za większością współczesnych zagrożeń stoi człowiek. Jakich gatunków zwierząt, które wyginęły w ciągu ostatnich 50 lat, już nie spotkamy - ani na wolności, ani w zoo? Niektóre odeszły od nas dosłownie przed chwilą - w 2018 roku.

Ekolodzy coraz wyraźniej sygnalizują, że mamy do czynienia z kolejnym masowym wymieraniem. W dziejach życia na Ziemi zidentyfikowano już pięć takich wydarzeń, w wyniku których dochodziło do gwałtownego wyginięcia wielu gatunków oraz zasadniczych zmian środowiskowych:

wymieranie ordowickie – ok. 438 mln lat temu wymieranie dewońskie – ok. 374 mln lat temu wymieranie permskie – ok. 250 mln lat temu wymieranie triasowe – ok. 201 mln lat temu wymieranie kredowe – ok. 66 mln lat temu Oczywiście nie oznacza to, że obecna sytuacja doprowadzi do kompletnego unicestwienia życia na ziemi. Może jednak doprowadzić do dewastacji środowiska, jakie znamy, a co za tym idzie - nas samych. Cmentarz wymarłych gatunków W Nowojorskim ZOO w dzielnicy Bronx powstał „Cmentarz wymarłych zwierząt”, będący pomnikiem gatunków, których już nie ma. Znajduje się na nim 11 „grobów” wymarłych zwierząt:

wilkowora tasmańskiego

zebry kwaggi

gołębia wędrownego

dodo

papugi karolińskiej

ropuchy złotej

wilczaka falklandzkiego

jamraja świniowatego

syreny morskiej

kaczki labradorskiej

alki olbrzymiej

Niektóre daty wymarcia na nagrobkach zostały podane nieprawidłowo.



Gatunki zagrożone wyginięciem Gatunki, które wyginęły, to niestety nie jedyne zmartwienie. Szczególnie powinniśmy zatroszczyć się o los tych, które wciąż stąpają po naszym globie. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych znajduje się obecnie ponad 105 tysięcy gatunków, z których aż 28 338 zagrożonych jest wyginięciem.

Ponad 6 tysięcy to gatunki bliskie zagrożenia, reszta to gatunki wymarłe oraz te najmniejszej troski. W sumie rozpoznanych gatunków zwierząt na naszej planecie jest prawie 2 miliony, z czego połowa to owady. Oznacza to, że na granicy wymarcia znajduje się... prawie 1/3 pozostałych gatunków.

Co robić? Najłatwiej powiedzieć: "mnie to nie dotyczy, zmiana musi przyjść z góry". Nic bardziej mylnego! Zacząć należy przede wszystkim od siebie. Nic innego, jak nasze codzienne wybory konsumenckie są tym, co w głównej mierze kształtuje rynek. Zacznijmy kupować odpowiedzialnie - zarówno żywność, jak i ubrania - ograniczmy spożycie mięsa, nie kupujmy produktów z olejem palmowym, podróżujmy z głową. Wszystko to, w skali globalnej, może w znaczący sposób wpłynąć na emisję CO2 oraz kondycję naszej planety - a więc i na przyszłość zagrożonych gatunków.

