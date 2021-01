Tych zwierząt już nie spotkasz: gatunki, które wyginęły w ciągu twojego życia. Niektóre pożegnaliśmy dosłownie przed chwilą

W ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 60 proc. dzikich zwierząt - te porażające dane przytoczył raport Living Planet, opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018 r. Liczba wymierających osobników rośnie w zastraszającym tempie, co niestety doprowadziło do unicestwienia wielu gatunków. Niektóre odeszły do nas dosłownie przed chwilą. Jakie? Zobacz w galerii.

Masowe wymieranie Od 1970 roku wyginęło 60 proc. dzikich zwierząt - te porażające dane przytoczył raport Living Planet, opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018 r. Od prawie 50 lat procent wymierających zwierząt - jeśli chodzi o liczbę osobników - rośnie w zastraszającym tempie, podobnie jak liczba gatunków zagrożonych wyginięciem. Do fatalnej sytuacji w największym stopniu przyczyniają się: zmiany klimatu

kłusownictwo

niszczenie naturalnych siedlisk

rosnący poziom zanieczyszczenia planety Niestety, za większością współczesnych zagrożeń stoi człowiek. Jakich gatunków zwierząt, które wyginęły w ciągu ostatnich 50 lat, już nie spotkamy - ani na wolności, ani w zoo? Niektóre odeszły od nas dosłownie przed chwilą - w 2018 roku.

Ekolodzy coraz wyraźniej sygnalizują, że mamy do czynienia z kolejnym masowym wymieraniem. W dziejach życia na Ziemi zidentyfikowano już pięć takich wydarzeń, w wyniku których dochodziło do gwałtownego wyginięcia wielu gatunków oraz zasadniczych zmian środowiskowych:

wymieranie ordowickie – ok. 438 mln lat temu wymieranie dewońskie – ok. 374 mln lat temu wymieranie permskie – ok. 250 mln lat temu wymieranie triasowe – ok. 201 mln lat temu wymieranie kredowe – ok. 66 mln lat temu Oczywiście nie oznacza to, że obecna sytuacja doprowadzi do kompletnego unicestwienia życia na ziemi. Może jednak doprowadzić do dewastacji środowiska, jakie znamy, a co za tym idzie - nas samych. Gatunki zagrożone wyginięciem Gatunki, które wyginęły, to niestety nie jedyne zmartwienie. Szczególnie powinniśmy zatroszczyć się o los tych, które wciąż stąpają po naszym globie. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych znajduje się obecnie ponad 105 tysięcy gatunków, z których aż 28 338 zagrożonych jest wyginięciem.

Ponad 6 tysięcy to gatunki bliskie zagrożenia, reszta to gatunki wymarłe oraz te najmniejszej troski. W sumie rozpoznanych gatunków zwierząt na naszej planecie jest prawie 2 miliony, z czego połowa to owady. Oznacza to, że na granicy wymarcia znajduje się... prawie 1/3 pozostałych gatunków.

Co robić? Najłatwiej powiedzieć: "mnie to nie dotyczy, zmiana musi przyjść z góry". Nic bardziej mylnego! Zacząć należy przede wszystkim od siebie. Nic innego, jak nasze codzienne wybory konsumenckie są tym, co w głównej mierze kształtuje rynek. Zacznijmy kupować odpowiedzialnie - zarówno żywność, jak i ubrania - ograniczmy spożycie mięsa, nie kupujmy produktów z olejem palmowym, podróżujmy z głową. Wszystko to, w skali globalnej, może w znaczący sposób wpłynąć na emisję CO2 oraz kondycję naszej planety - a więc i na przyszłość zagrożonych gatunków.

