Ty też możesz stworzyć z nami wyjątkowy przewodnik. Polska jest piękna. Zrób zdjęcie i weź udział w konkursie

Konkurs: zasady

Na zgłoszenie do konkursu „Na szlaku Baltic Pipe” jest czas do 25 sierpnia. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie. Powinno się w nim znaleźć zdjęcie przedstawiające miejsce ciekawe pod względem kulturalno-historycznym lub przyrodniczym wraz z opisem, dlaczego właśnie to miejsce zasługuje na to, by znaleźć się na mapie turystycznej naszego regionu. Nie chcemy Cię ograniczać - mogą to być znane miejsca (może pokazane w nietypowy sposób) albo mało popularne atrakcje, które warto wpisać w swój plan wędrówek po woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim.

Konkurs: nagrody

Organizatorzy przewidzieli za waszą pomoc w tworzeniu przewodnika cenne nagrody.

Pierwsze 100 osób, z każdego regionu, które poprawnie wypełnią formularz oraz zgłoszą swoje zdjęcia, otrzyma nagrodę książkową autorstwa Adama Wajraka „Wielka księga prawdziwych tropicieli”.

autorstwa Adama Wajraka „Wielka księga prawdziwych tropicieli”. Dodatkowo, jury , w skład którego wejdą przedstawiciele GAZ-SYSTEM oraz redakcji, wybiorą po 5 zdjęć z każdej kategorii, które będą wyróżnione , a ich autorzy dostaną w nagrodę plecak, stację ładującą, torbę materiałową oraz konkursową mapę turystyczną.

, w skład którego wejdą przedstawiciele GAZ-SYSTEM oraz redakcji, wybiorą po 5 zdjęć z każdej kategorii, które będą , a ich autorzy dostaną w plecak, stację ładującą, torbę materiałową oraz konkursową mapę turystyczną. Najlepsze zdjęcia w każdej kategorii otrzymają nagrodę główną - kamerę Go Pro, plecak, torbę materiałową oraz konkursową mapę turystyczną.

Polska jest piękna. Stwórz z nami wyjątkowy przewodnik . Wybrane zdjęcia z 3 województw na trasie inwestycji Baltic Pipe zostaną opublikowane w jednym, podręcznym przewodniku turystycznym. Przewodnik będzie miał formę składanej mapy turystycznej. Na jednej stronie znajdzie się mapa z zaznaczonymi miejscami wyłonionymi w konkursie, a na drugiej - legenda z dokładnym i ciekawym opisem zwycięskich miejsc.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie lub osoby powyżej 13. roku życia za pisemną zgodą opiekuna. Wystarczy przesłać zgłoszenie! Czasu nie macie wiele, bo termin nadsyłania zdjęć i opisów upływa 25 sierpnia. Przejrzyjcie swoje wirtualne albumy albo zorganizujcie wyprawę zdjęciową.

Zdjęcia będą oceniane przez jurorów pod kątem zgodności z tematem konkursu (przypominamy, że tym tematem są trzy piękne regiony, przez które przebiegać będzie gazociąg Baltic Pipe) oraz ich wartości artystycznej.

Dzięki inicjatywom, takim jak ten konkurs, mamy wyjątkową okazję, by opowiedzieć innym — za pomocą kadrów i słów -— o zaletach miejsc, w którym żyjemy.

Wynik konkursu poznamy już 7 września! A nowy turystyczny przewodnik tworzony z waszą pomocą trafi w ręce czytelników pod koniec września. Nie możemy się doczekać!

Honorowy patronat konkursu "Na Szlaku Baltic Pipe" objęli wojewodowie województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

DO POBRANIA: Zgoda dla osób niepełnoletnich na udział w konkursie "Na szklaku Baltic Pipe"