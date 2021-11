"Twoja twarz brzmi znajomo". Adam Zdrójkowski grzmi w sieci. Ktoś próbował oszukać jego dziadków!

Adam Zdrójkowski 11 listopada br. opublikował na Instagramie emocjonalną relację, w której przekazał, że ktoś próbował oszukać jego dziadków metodą na wnuczka! Aktor znany z serialu "Rodzinka.pl" nie przebierał w słowach.

Słuchajcie, chwilę temu zadzwoniła do mnie moja ciocia, która poinformowała mnie, że mój dziadek w stanie przedzawałowym przyjechał do niej spanikowany cały, trzęsący się, ledwo co w ogóle chodzący, bo próbowali moich dziadków oszukać metodą na wnuczka i to w tak absurdalny, brutalny sposób, że, ku**a, nie odpuszczę tym osobom, jeżeli kiedykolwiek… - zaczął Zdrójkowski na Instagramie.