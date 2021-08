Twoja twarz brzmi znajomo 2021. Uczestnicy i jury 15. edycji programu. Kiedy premiera?

Twoja twarz brzmi znajomo - jurorzy

Kto zasiądzie w jury programu Twoja twarz brzmi znajomo? W 15. edycji doszło do zmian w składzie jurorów. Adama Strycharczuka zastąpi Gromee - DJ i producent muzyczny, znany m.in. z przeboju "Cool me down". W jury zasiądzie też wokalista Michał Wiśniewski - zastąpi on Kacpra Kuszewskiego. Poza nimi występy uczestników będą oceniać piosenkarka i aktorka Katarzyna Skrzynecka oraz światowej sławy diwa operowa Małgorzata Walewska.