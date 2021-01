„Twój stok jest lepszy niż mój”. Fala komentarzy po wyjeździe na narty byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz

W środę portal TVN24 poinformował o tym, że trzech synów byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jak zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają.

Także Michał Szczerba odniósł się do wyjazdu na narty w czasie ciągłych obostrzeń. „Twój stok, jest lepszy niż mój” – skomentował.

„Rżnięcie głupa z narodu”

- Jak cmentarze są zamknięte, to wtedy pan Kaczyński je odwiedza, nikt nie może, on może. Jak stoki są zamknięte, co rząd wprowadza, nikt nie może korzystać, a dzieci włodarzy partyjnych bądź ministerialnych mogą – mówił TVN24 wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Natomiast Piotr Zgorzelski z PSL-u skomentował: „Kiedy firmy polskie są zamykane, kiedy polskie dzieci siedzą zamknięte w domach, to dzieci wybrańców narodu partii rządzącej jeżdżą sobie na stokach i mają to wszystko gdzieś. Za to wszystko pani Emilewicz powinna odpowiedzieć przynajmniej politycznie.”

Nie dla kasty