Twitter zablokował konto Donalda Trumpa na 12 godzin. Facebook i YouTube usunęły film prezydenta USA

Doszło do starć tłumu z policją, w wyniku których rannych zostało ponad 50 osób. Cztery z nich zmarły, a kilkudziesięciu demonstrantów zostało zatrzymanych przez policję.

W środę 6 stycznia po południu czasu lokalnego zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Izby Reprezentantów i Senatu w Waszyngtonie. Kongres szykował się właśnie do zatwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich z 3 listopada 2020 roku. Ich zwycięzcą został kandydat demokratów Joe Biden.

W swoich wpisach na Twitterze prezydent apelował do jego zwolenników o niestosowanie przemocy.

W momencie, kiedy zamieszki jeszcze trwały, prezydent Donald Trump odnosił się do nich w mediach społecznościowych. Apelował o zachowanie spokoju i wspieranie oraz respektowanie działań funkcjonariuszy chroniących Kapitol i polityków.

W kolejnym tweecie Trump stwierdził, że "święte, miażdżące zwycięstwo w wyborach zostało odebrane patriotom".

"Do takich rzeczy i wydarzeń dochodzi, kiedy święte, miażdżące zwycięstwo w wyborach jest tak bezceremonialnie odebrane wielkim patriotom, którzy przez tak długi czas byli źle i niesprawiedliwie traktowani" - stwierdził prezydent.

Do swoich zwolenników zaapelował natomiast, by udali się do domów "z miłością i w pokoju".

"Zapamiętajcie ten dzień na zawsze!" - napisał Trump.