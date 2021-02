TVP Info powinno być wystawione na aukcję - twierdzi jeden z posłów Konfederacji

- Za likwidacją abonamentu RTV oczywiście, że jestem. Abonament to przecież jest dziś zwykły kolejny podatek. Poza tym telewizja ma już pieniądze z budżetu, pieniądze z reklam i dodatkowo jeszcze pieniądze z abonamentu - mówi Onetowi Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Gdyni.

- Ale za likwidacją TVP Info już nie jestem. To jest stacja z ugruntowaną oglądalnością, szkoda więc zwyczajnie wyciągnąć wtyczkę. Dużo lepszym pomysłem będzie wystawić ją na sprzedaż na otwartej aukcji - dopowiada Dziambor.

- To jest nienormalna sytuacja. TVP dostaje pieniądze z budżetu, do tego ma możliwość sprzedaży reklam. No i jeszcze abonament - mówi Onetowi Marek Rutka, poseł Lewicy z Gdyni.

Jednocześnie poseł nie jest zwolennikiem sprzedaży stacji. - Strona rządowa powinna mieć swój kanał komunikacyjny. Choć wiem, że w obecnej formie jest on trudny do zaakceptowania. Muszą jednak zostać wypracowane mechanizmy, które pozwoliłyby na większą niezależność takiego kanału od rządu. Myślę tu na przykład o kadencyjności władz telewizji i o tym, by rady programowe miały u siebie przedstawicieli różnych środowisk politycznych, także tych parlamentarnych, jak i pozasejmowych - mówi w Onecie Rutka.

Źródło: Onet.pl