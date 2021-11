TVN wyemitował reportaż o migrantach. „Białorusini wepchnęli go do rzeki. Płynął sześć dni”

TVN24 w poniedziałek w programie „Czarno na białym” wyemitowało reportaż przygotowany przez Katarzynę Lazzeri. W programie mieszkanka podlaskiej Hajnówki Katarzyna Wappa opowiada o tym, jak na pograniczu pomaga migrantom.

– Nie da się uciec od tych spojrzeń ani od tego, co się pojawia, gdy ktoś zobaczy w nim człowieka. (…) W ich oczach jest niebywała bezbronność, przez chwilę wielki strach, a potem kolosalne zaufanie – twierdzi.

Mieszkanka Hajnówki ze łzami w oczach opowiada, że migranci „to Irańczycy, Kurdowie, Syryjczycy, Egipcjanie, Afgańczycy, którzy z różnych powodów opuścili swoje domy i chcą dotrzeć do rodzin rozsianych po całej Europie”. – To jest jak tsunami, ale to nie jest winą tych ludzi. To jest wina tego świata, polityków. (…) Widzimy te krople, które są dookoła nas i próbujemy je łapać, bo to są ludzie, a nie woda i nie umiemy inaczej – mówi.