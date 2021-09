TVN przegrał w sądzie z portalem Radia Maryja. Wyrok jest prawomocny

TVN pozwał portal Radia Maryja za tekst dr. Michała Skwarzyńskiego. W artykule opublikowanym w dniu 25 listopada 2020 roku, autor zwrócił uwagę na dziennikarskie braki w przygotowaniu zarzutów wobec ks. kard. Stanisława Dziwisza, jakie pojawiły się w reportażu „Don Stanislao”.

W tekście tym autor przytoczył kilka przykładów przekłamań, które zostały zawarte w reportażu stacji TVN24. Jednym z nich był zarzut „oskarżający ks. kard. Stefana Dziwisza, że nie wykonał obowiązków prawa kanonicznego czy prawa polskiego, co jest nieprawdą”.

Dr Skwarzyński napisał także, że „dziennikarze podeszli do sprawy w sposób nierzetelny, z góry zakładając winę kard. Stanisława Dziwisza oraz skupiając się na sensacyjności tematu, zamiast dochodzeniu prawdy” oraz że „nie zamieszczono odpowiedzi na pytania skierowane do duchownego”.