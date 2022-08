Tusk:bezwarunkowe prawo do ciepłego posiłku

- Jeśli dziecko prosi o jedzenie to znaczy, że jest głodne i ma być nakarmione.

Dzieciom premier poświęcił w swoim orędziu aż trzy czwarte czasu. Z czego najwięcej "sprawie podstawowej" czyli "bezwarunkowemu prawu do ciepłego posiłku" .

- Głodne dziecko to hańba, z którą walczyły już poprzednie rządy - tłumaczył Tusk. - Ja sam nie zaznam spokoju, dopóki nie będę miał pewności, że w Polsce żadne dziecko nie chodzi głodne.

- Piękne słowa, szkoda tylko że aż tak podobne do sloganów Leszka Millera sprzed kilku lat - śmieje się była Minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie PiS Joanna Kluzik - Rostkowska: - Jest bezdyskusyjne, że dzieci mają prawo do tego by w szkołach mieć pełen komfort także ten by ne były głodne jednak premier chyba zapomniał , że ustawa o dożywianiu dzieci działa i to od kilku lat.