Tusk wykorzysta urodziny Mazurka do ułożenia partii po swojemu? Politolog nie ma wątpliwości

A kogo Pana zdaniem Donald Tusk może wyznaczyć na wiceprzewodniczącego PO oraz klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jeżeli zadecyduje o tym, że pozbawi Borysa Budkę tych funkcji?

Postrzegałbym to raczej jako sygnał do Rafała Trzaskowskiego. Tzn. że on sobie nie znajdzie „młodego” i będzie go hodował. Już był taki polityk – nazywa się Sławomir Nowak, który był przybocznym Donalda Tuska i był kształtowany przez przez niego na politycznego następcę. Natomiast Donald Tusk chyba nie myśli o tym, kogo w zamian za Borysa Budkę, tylko że to jest sygnał też do konkurencji wewnątrzpartyjnej, szczególnie do tego młodego pokolenia. Jest to przekaz: „widzę was, będę was karał przy każdej możliwej okazji”. Zwróćmy uwagę na sekwencję wydarzeń również względem tego, co powiedział Sławomir Nitras podczas Campus Polska, czyli na słynne „opiłowywanie katolików”. Donald Tusk „przejechał się” podczas przemówienia w Płońsku w sposób nieprawdopodobny. Tusk skrytykował Nitrasa w sposób ordynarny, publicznie. Czym innym jest powiedzenie sobie paru ostrych słów twarzą twarzą, a czym innym jest publiczne wystąpienie na konwencji partyjnej.