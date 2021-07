Tusk wrócił i sprząta w Platformie. Ale klucze do realnego sukcesu wciąż ma Trzaskowski [ANALIZA]

Po powrocie Donalda Tuska do Platformy, w partii trwają roszady porządkujące sytuację po ponownym objęciu w niej władzy przez byłego premiera.

Media skupiły się głównie na rezygnacji szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka, którego w tej roli zastąpił - zgodnie z umową z Tuskiem - Borys Budka. Co ciekawe, dość często pojawiał się motyw, jakoby miał to być cios wymierzony niemal bezpośrednio w Rafała Trzaskowskiego. Tomczyka jednak należy łączyć najpierw z Borysem Budką, a dopiero w drugiej kolejności z prezydentem Warszawy - i to mimo tego, że były szef klubu PO odpowiadał w zeszłym roku za jego kampanię wyborczą.

Razem z Tomczykiem zrezygnowało też trzech zastępców szefa klubu PO - Sławomir Nitras, Rafał Grupiński i Marcin Kierwiński. Nitras - w odróżnieniu od Tomczyka - to rzeczywiście bliski współpracownik Rafała Trzaskowskiego. W Platformie przed powrotem Tuska powtarzano, że Nitras zainwestował cały swój potencjał - i być może polityczną przyszłość - w projekt Ruchu Wspólna Polska Trzaskowskiego. Tego samego ruchu, którego Campus Polska Przyszłości ma się zacząć już za niespełna miesiąc. Kierwiński to polityk, który najmocniej w Platformie wyrósł w okresie przywództwa Budki. Czy można go uznać za człowieka Budki? Nie, zdecydowanie nie, ale łączyła go z Budką dość jawna wspólnota interesów. Z kolei Grupiński to niegdyś bardzo bliski współpracownik Tuska, następnie zaś Grzegorza Schetyny, w ostatnim czasie będący momentami kimś w rodzaju mentora Budki i jego ludzi. Rezygnacje mają więc wpływ na pozycję każdej z obecnych platformerskich frakcji - wszystkie one muszą przyjąć nowe, Tuskowe porządki.