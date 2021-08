Tusk: Wiem, jak pogonić tych wszystkich, którzy z polskiej polityki czynią piekło

Tusk w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, stwierdzając, że „wywołanie tego kryzysu na granicy to spotkanie złych intencji złych polityków”. - Z jednej strony mamy Łukaszenkę, z drugiej strony mamy Kaczyńskiego. I jeden, i drugi ma swój interes w tym, aby takie kryzysy wywoływać. Jeden chce destabilizować Polskę i Unię Europejską, a drugi chce podsycać lęk, strach, poczucie niepewności i demonstrować tę swoją wolę ochrony granicy – mówił.

Były premier stwierdził, że w sprawie uchodźców doszło do przekroczenie „granicy podłości”. - Nie ma nic groźniejszego, niż taką granicę wytyczoną przez zupełnie elementarną moralność, przekracza już nie pojedynczy człowiek, czy grupa ludzi, ale kiedy tę granicę podłości przekracza władza. Dlaczego mówię o tym w takim przekonaniu, chociaż wiem, że pewnie w wielu aspektach dotyczących bezpieczeństwa granic, jak traktować uchodźców, jak postępować w tej konkretnej sytuacji, będziemy się na tej sali różnić. Ja nie mam żadnych iluzji, że moje takie dość twarde przekonanie i twarde stanowisko, że pierwszym zadaniem państwa jest ochrona granicy i terytorium, za które się odpowiada, że to nie musi odpowiadać wrażliwości każdej i każdego z was, ale są właśnie granice, które są wytyczone dość czytelnie i to są granice uczciwości i podłości – powiedział.