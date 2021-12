Tusk uderza w rządzących za ceny gazu. Ostra reakcja: Milcz!

Były premier zamieścił dziś w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniósł się do rachunków za gaz. Wskazując, że „w normalnych czasach” na dzień przed Sylwestrem życzyłby świetnej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku, Donald Tusk podkreślił, że „nie nie są niestety normalne czasy”.

"Czy wyście powariowali?!"

– Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin – dodał. Lider PO zarzucił rządzącym przygotowanie „koszmarnej ustawy” i to, że mają „kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny”. Stwierdził przy tym, że będzie to skutkowało dla tysięcy polskich domów podwyżkami i kilkaset procent.

– Czy wyście powariowali?! Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek! – powiedział Tusk, po czym zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego: „Pan na pewno nie ma dzisiaj czasu na zabawę sylwestrową. My mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te niebezpieczne dla ludzi idiotyzmy zmienić. Dostaniecie to na początku nowego roku, ale już dzisiaj musi pan zapewnić wszystkich Polaków, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego płacili. Tu nie ma ani dnia czasu”.