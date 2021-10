Tusk skomentował wywiad Morawieckiego dla "Financial Times". Odniósł się do „III wojny światowej”

„Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli ją rozpoczną, będziemy bronić naszych praw każdą bronią, jaka jest w naszej dyspozycji” – mówił w wywiadzie szef polskiego rządu pytany o to, czy Polska mogłaby zawetować kluczowe unijne decyzje, takie jak pakiet klimatyczny. „Czujemy, że podejście (Brukseli) już jest dyskryminujące i przypomina dyktat. Ale jeżeli to będzie jeszcze gorsze, to będziemy musieli przemyśleć naszą strategię” – powiedział.