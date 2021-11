Tusk: Rząd abdykował w sprawie pandemii. Spotkanie z marszałek Witek to propaganda

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w poniedziałek, że zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników.

Wcześniej w środę Donald Tusk spotkał się z ekspertami medycznymi i członkami Rady Medycznej przy premierze.

- Tylko Polska wydaje mniej na ochronę zdrowia, niż wydawała rok wcześniej. Jesteśmy na ostatnim miejscu jeśli chodzi o wydatki i na pierwszym miejscu jeśli chodzi o śmiertelność. Czy trzeba jakiegoś komentarza w tej sprawie? - mówił Donald Tusk podczas konferencji prasowej, dodając, że "rząd nigdy nie poinformował o powodach, dla których nie realizuje rekomendacji Rady Medycznej".

- Ta abdykacja rządu, to nic nierobienie, to uderzające tchórzostwo rządu w sprawie pandemii, ta niechęć do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to jest najbardziej tragiczny koszt, jaki sobie możemy wyobrazić, bo mamy najbardziej tragiczne statystyki śmiertelności - powiedział lider PO.