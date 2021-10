Tusk reaguje na słowa Kaczyńskiego. "Miejsce i czas poproszę"

Tego rodzaju debata miałaby sens tylko wtedy, gdyby Donald Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać ośmiu gwiazdek, tych brzydkich słów, powiedział "byliśmy w błędzie" - stwierdził w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie RMF FM prezes PiS Jarosław Kaczyński. Były premier podkreślił, że "trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym".

- Gdyby do tego wezwał, gdyby powiedział "przepraszam" - ma za co przepraszać - to oczywiście tak - mówił Kaczyński odpowiadając na pytanie, czy jest gotów do debaty z Tuskiem. Dalej wskazał, że szef PO "jest w wielkiej mierze autorem wielkiej degradacji polskiego życia publicznego, z którą mamy dzisiaj do czynienia i straszliwej fali nienawiści, która została wywołana w wielkiej mierze sztucznie".