Tusk powiedział, że go kocha, a potem kazał zlikwidować partię? Szef Nowoczesnej zabiera głos

O planach szefa PO wobec Koalicji Obywatelskiej donosi „Wprost”. Z ustaleń dziennikarzy tego tytułu wynika, że w ostatnim czasie doszło do spotkania liderów PO i Nowoczesnej. Jego efektem ma być koniec działalności tego drugiego ugrupowania.

– Donald Tusk zaprosił na rozmowę Adama Szłapkę, powiedział, że go ‘kocha’ i włos mu z głowy nie spadnie, ale Nowoczesną trzeba zlikwidować. Szłapka się zgodził i do końca lutego zobowiązał się zakończyć projekt partii i swoich ludzi przenieść do Platformy – twierdzi informator „Wprost”.

Na drodze do realizacji tego scenariusza ma stać stary-nowy członek Nowoczesnej Ryszard Petru. Przypomnijmy, że polityk niedawno ogłosił swój powrót do tego ugrupowania i zapowiadał, że nie zamierza stać z boku, ale chce merytorycznie wspierać opozycję, aby przyczynić się do jej zwycięstwa w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jak donosi „Wprost”, Petru chciał doprowadzić do tego, aby formacja, którą stworzył znów była postrzegana jako osobny byt polityczny. I to prawdopodobnie właśnie z tego powodu, nie zgadza się na jej likwidację.