Tusk oskarża: Za zło na granicy odpowiadają ci, którzy wydają polityczne polecenia. Poseł PiS odpowiada

Były premier w piątkowej rozmowie z Wirtualną Polską odnosząc się do kryzysu związanego z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, przekonywał że od jego początku "w sposób dyskretny, a czasami też publicznie stara się wesprzeć, a na pewno nie przeszkadzać polskiemu rządowi". – Nawet jeśli jestem bardzo krytyczny wobec niektórych działań czy jego braku – dodał. Tusk przyznał, że tym, co boli go najbardziej w obecnej sytuacji, to "zastanawiająca pasywność polskiego rządu", deklaracje: "nie będziemy z nikim współpracować", „nie potrzebujemy Frontexu", "niech się nie wtrącają". – Ta bierność była także powodem mojego listu do partnerów w Europie – wyjaśnił. Szef PO powiedział, że na temat sytuacji na granicy rozmawiał m.in. z Angelą Merkel.

– Moje przesłanie było jednoznaczne: trzeba zmobilizować cały Zachód, żeby traktować problem na granicy jako problem europejski. Żeby nie ustępować w tej woli, nawet jeśli rząd PiS mówi "nie chcemy współpracować" – oświadczył.