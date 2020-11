Tusk o Kaczyńskim: Trzeba by mu dać klapsa, bo zachowuje się czasami jak nieznośny bachor

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej pytany na antenie TVN24, co powiedziałby prezesowi PiS w obliczu tego, co się teraz dzieje w Polsce odpowiedział, że „gdyby nie był zdecydowanym przeciwnikiem kar cielesnych, to właściwie trzeba by było mu dać klapsa, bo zachowuje się jak nieznośny bachor”. - To jest zresztą charakterystyczne dla rządów radykalnej prawicy, bo czy spojrzymy na zachowanie prezydenta Trumpa, ale znalazłbym więcej przykładów, także w Europie, czy Jarosława Kaczyńskiego, to ich cechą wspólną jest to, że zachowują się jak najbardziej rozkapryszone bachory w piaskownicy – mówił.

Tusk o PiS: Uznali, że kłamstwo jest absolutnie uprawnionym sposobem uprawiania polityki

Jak dodał, politycy związani z partią rządzącą „nie dbając o całość, zaangażowani są w jakieś bezsensowne konflikty, okładają się łopatkami bez umiaru”. - Dla nich konflikt, agresja zupełnie nieuzasadniona, to jest ich żywioł. Uznali, że kłamstwo jest absolutnie uprawnionym sposobem uprawiania polityki – tak długo jak długo jest bezkarne. To mi właśnie przypomina takich nieznośnych bachorów – mówił Tusk.