Tusk krytykuje odrzucenie poprawek Senatu ws. obniżek VAT-u. Odpowiedział mu Sasin

Przypomnijmy, że w środowym głosowaniu większość sejmowa odrzuciła siedem poprawek Senatu do nowelizowanej ustawy o VAT, która w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. obniża szereg stawek VAT, w tym m.in. na żywność, gaz i nawozy. VAT na żywność, gaz oraz nawozy zostanie obniżony do zera. Obniżka VAT-u na gaz nie obejmie firm, bo zdaniem rządu byłoby to niezgodne z prawem unijnym. Przegłosowane przepisy są częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0. Ustawa trafiła teraz do podpisu prezydenta.