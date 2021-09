Tusk krytykuje Niemcy i Nord Stream 2. Prof. Rafał Chwedoruk: Odejście Merkel nie ułatwi mu prowadzenia polityki

Donald Tusk w rozmowie z TVN24 powiedział, że „decyzja o Nord Stream 2 to błąd z kategorii niewybaczalnych”. – To błąd wynikający z egoistycznie rozumianych niemieckich interesów – ocenił.

Politolog, prof. Rafał Chwedoruk pytany przez polskatimes.pl o krytykę zarówno Nord Stream 2, jak i Niemiec przez Donalda Tuska stwierdził, że polskie elity polityczne obudziły się w nowej dla siebie sytuacji. – Sprzeciw wobec budowy Nord Stream 2 okazał się jedną z najbardziej nietrafionych inwestycji w polskiej polityce ostatnich 30 lat. Słowa Donalda Tuska to zapewne próba odnalezienia się w nowych realiach i zarazem nie wysadzania mostów w którąkolwiek polityczną stronę – dodał.

Prof. Chwedoruk zwrócił też uwagę na aspekt wewnętrzny słów Donalda Tuska. – Myślę, że to w połączeniu z wypowiedzią dotyczącą kwestii KPO (Krajowy Plan Odbudowy - red.), praworządności itd. pokazuje, że być może drugim krokiem Donalda Tuska, którego będzie próbował dokonać po powrocie do polskiej polityki – pierwszym była próba konsolidacji opozycji pod hasłami anty PiS i restytucja PO jako partii - będzie próba zwrotu w stronę centrum. Oznaczałoby to częściowe odejście od modelu opozycji, która w niczym się nie zgadza z PiS, do modelu takiej opozycji, która będzie próbowała wejść na wolne pośrednie pola – wyjaśnił.