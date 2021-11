Tusk i Broniarz o edukacji. Przemysław Czarnek reaguje: Oto jak ZNP skrajnie się upolityczniło

Przewodniczący PO Donald Tusk wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem. Jej tematem był stan polskiej edukacji.

– Dzisiaj to nie ten trójkąt nauczyciele, rodzicie, samorząd, ale minister, kurator i partia ma decydować o tym jak wyglądać ma edukacja naszych dzieci, młodzieży – oceniał Tusk.

– Potrzebujemy tego powrotu do myślenia o edukacji jako wielkiej inwestycji. Jeśli dzisiaj mówimy głośno i z pełnym przekonaniem, że nie tylko dlatego, że jest inflacja, nie tylko dlatego że rząd decyduje się na bardzo poważne decyzje finansowe, ale to nie są jedyne powody, dla których oczekujemy, żądamy więcej pieniędzy na naszą przyszłość, na polską szkołę, wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli, ale przede wszystkim dlatego, że to jest inwestycja, od której będzie zależał los naszej ojczyzny i przyszłych pokoleń – podkreślał.