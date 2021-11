Tusk: Czas zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić artykułu 4. NATO

O sprawę został zapytany w Gdańsku przewodniczący PO Donald Tusk. – Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, szczególnie przy wsparciu białoruskich funkcjonariuszy czy żołnierzy, to to jest dokładnie ten moment, kiedy władza powinna natychmiast zacząć rozmawiać ze wszystkimi obywatelami, w tym z opozycją – stwierdził.

Tusk chce konsultacji w ramach NATO

– Prezydent ma pewne instrumenty, choćby takie jak RBN, ale to, co najważniejsze, to być może już czas zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić artykułu 4 NATO. Jeśli nasza granica będzie bezpośrednio zagrożona presją fizyczną, przy udziale Białorusinów. To znaczy mówię o służbach białoruskich, to w mojej ocenie jest to absolutnie powód do tego, aby uruchomić konsultacje w ramach NATO – stwierdził Donald Tusk na konferencji prasowej w Gdańsku.