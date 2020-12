Turniej Czterech Skoczni 2020/21: wyniki i relacja konkursu. Kamil Stoch rzucił wyzwanie Niemcom! W Oberstdorfie wygrał Karl Geiger

Polscy skoczkowie zrobili cztery testy – dzień po dniu – przed wyjazdem do Niemiec. Wszystkie otrzymały wyniki negatywne. Dopiero w niedzielę w Oberstdorfie okazało się, że test Klemensa Murańki okazał się "lekko pozytywny". To miało wykluczyć Biało-Czerwonych ze startu w pierwszym konkursie 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. - Nie rozumiem tego, jestem rozdrażniony. To poważna sprawa, to walka o turniej i PŚ. Ktoś się w tym wszystkim bardzo pogubił i mam nadzieję, że poczuje naszą siłę - grzmiał w poniedziałkowy Adam Małysz. Legendarny skoczek, obecnie dyrektor polskich skoków, miał spory udział w pierwszym sukcesie tego turnieju, jakim było dopuszczenie Polaków do dzisiejszego konkursu. Polska reprezentacja została przebadana jeszcze raz i dzisiaj o godz. 9.00 rano okazało się, że wszyscy otrzymali ujemny wynik testu.

Poniedziałkowe kwalifikacje okazały się więc nieważne. W pierwszej serii konkursowej wystartowało 62 zgłoszonych skoczków. Polacy nie otrzymali przeprosin, dostali za to dodatkową sesję treningową, przed tą oficjalną. Z racji powiększonej liczby startowej zrezygnowano też z rozgrywania pierwszej serii systemem K.O (po raz dziesiąty od jego wprowadzenia, czyli od 1996 roku). "Przecież to czas cudów. Wszystko może zdarzyć się w Święta Bożego Narodzenia" – komentował sprawę na swoim koncie na Instagramie Kamil Stoch. Wcześniej za to zamieścił filmik, w którym żongluje piłeczkami do znanej wszystkim z objazdowych cyrków melodii. I faktycznie organizatorzy nie zachowali się zbyt poważnie, wciąż nie wiadomo czy Philipp Aschenwald otrzyma pięć tysięcy franków szwajcarskich za wygranie poniedziałkowych kwalifikacji.