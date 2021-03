Tureckie władze wypowiedziały Konwencję Stambulską. Rada Europy: to decyzja "niszczycielska"

Gokce Gokcen, wiceprzewodnicząca tureckiej opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej, napisała na Twitterze, że wycofanie się Turcji z konwencji oznacza traktowanie kobiet jako obywateli drugiej kategorii i pozwolenie na ich zabija-nie.

Według tureckiej platformy We Will Stop Femicide co najmniej 300 kobiet było śmiertelnymi ofiarami przemocy domowej w Turcji w ubiegłym roku, ale liczba ta może być jeszcze większa. Sekretarz generalny platformy Femicide, Fidan Atase-lim, wezwał kobiety do wyjścia i protestów na ulicach Stambułu.

Kerem Altiparmak, naukowiec specjalizujący się w prawie praw człowieka, porównał odejście przez Turcję z konwencji do puczu wojskowego w 1980 roku. To, co dziś zniesiono, to nie tylko Konwencję Stambulską, ale wolę parlamentu i władza - powiedział agencja AFP.